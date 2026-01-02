Fox News: Госдеп вновь рекомендовал граданам США покинуть Россию

Госдепартамент оставил в силе рекомендацию для американских граждан, находящихся в России, покинуть территорию страны. Об этом информировал телеканал Fox News.

"Граждане США, находящиеся в России, должны немедленно покинуть страну", - сказано в документе ведомства.

Подчеркивается, что возможности американских дипломатов оказывать помощь согражданам, находящимся в России, ограничены.