Политика
Fox News: Госдеп вновь рекомендовал граданам США покинуть Россию
2 января 2026 / 16:59
© AP Photo/ J. Scott Applewhite/ТАСС
Госдепартамент оставил в силе рекомендацию для американских граждан, находящихся в России, покинуть территорию страны. Об этом информировал телеканал Fox News.
"Граждане США, находящиеся в России, должны немедленно покинуть страну", - сказано в документе ведомства.
Подчеркивается, что возможности американских дипломатов оказывать помощь согражданам, находящимся в России, ограничены.