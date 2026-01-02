Соцфонд начал выплаты родным погибших при теракте в Хорлах

Соцфонд назначил первые выплаты родственникам погибших при теракте в Херсонской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу Соцфонда сообщает ТАСС.

"Социальный фонд России оперативно назначил первые выплаты родственникам погибших в результате террористической атаки на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. На данный момент уже назначены семь пенсий по случаю потери кормильца", - сказано в сообщении.

В Соцфонде уточняются списки раненых для формирования электронных больничных листов. Пособия на погребение будут выплачены в кратчайшие сроки родственникам и близким погибших, которые организовали их похороны.

С целью координации помощи в ЧС в Соцфонде создана специальная рабочая группа. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию отделения фонда по Херсонской области.