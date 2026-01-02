Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медицинское обследование и уже в третий раз сдал тест на оценку его когнитивных способностей. Соответствующее сообщение он разместил в Truth Соц. сети.

"Врачи Белого дома только что сообщили, что у меня "идеальное здоровье" и что я в третий раз подряд "прошел на отлично" (то есть правильно ответил на 100% вопросов) когнитивное обследование, которое ни один другой президент или предыдущий вице-президент не согласились пройти", - отметил американский лидер.

Он также подчеркнул, что считает обязательным для каждого из претендентов на пост президента или вице-президента США пройти тестирование на когнитивные способности. "Наша великая страна не может управляться "глупыми" или некомпетентными людьми", - заключил глава Белого дома.

Ранее газета The Wall Street Journal писала о том, что 79-летний Трамп пытается скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках.