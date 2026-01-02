Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Экономика
Миронов предложил установить базовый доход в двух самых бедных регионах РФ
2 января 2026 / 17:45
Миронов предложил установить базовый доход в двух самых бедных регионах РФ
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В двух самых бедных регионах РФ необходимо ввести в порядке эксперимента базовый доход. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

"Мы предлагали ввести базовый доход хотя бы в двух самых бедных пилотных регионах. Думаю, что мы к этому придем, сначала - в порядке эксперимента, а со временем по всей России", - указал он.

Миронов отметил, что партия еще в 2021 году предложила ввести в РФ базовый доход для семей с детьми - выплачивать по 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи, в которой есть несовершеннолетний ребенок.

"Самые-самые бедные получают единое пособие, которое лишь формально выводит их из-за черты нищеты. А если доход хоть на копейку больше порога нуждаемости, семья не получает поддержки. Так давайте не будем вынуждать семьи биться за эти выплаты, попробуем кардинально иной подход в отношениях между гражданами и государством", - сказал он.

Российские граждане смогут направить эти деньги в том числе на кружки для детей, медуслуги, мелкий ремонт или выбраться из долгов, добавил депутат.

