Медведев отметил, что Зеленскому не поможет выбор нового главы своего офиса

Никакое назначение на посту главы офиса Владимиру Зеленскому не поможет. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Зеленского предложить соответствующий пост начальнику Главного управления разведки Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, "жаль, что есть всего одна вакансия", а то другую руководителю киевского режима "надо было бы предложить" бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному.

"И сразу смахнуть с шахматной доски обоих возможных соперников на президентских выборах. Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с накокаинным носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь", - указал Медведев в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад Зеленский предложил Буданову возглавить свой офис, спустя более чем месяц после увольнения предыдущего главы офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Буданов в своем Telegram-канале сообщил, что принял предложение.