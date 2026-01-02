Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Трамп сообщил, что каждый день принимает увеличенную дозу аспирина
2 января 2026 / 18:15
Трамп сообщил, что каждый день принимает увеличенную дозу аспирина
© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью газете The Wall Street Journal, что для разжижения крови на протяжении 25 лет ежедневно принимает больше аспирина, чем рекомендуют его врачи.

По словам американского лидера, он периодически пренебрегает советами специалистов, полагаясь на "хорошую генетику". Вместе с тем Трамп отметил, что не любит заниматься спортом.

Ранее президент США обращал внимание, что прошел медицинское обследование и уже в третий раз на отлично сдал тест на оценку его когнитивных способностей.

