Гутерриш выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинского конфликта

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной инфраструктуры в ходе продолжающихся атак как на Украине, так и в России. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя удар ВСУ по населенному пункту Хорлы.

"Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения и разрушением важнейших объектов гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в России. Сюда входит последнее сообщение о нападении на территории Херсонской области, где из-за отсутствия доступа ООН не имеет возможности проверить какие-либо подробности", - указал он.

Дюжаррик отметил, что нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом, являются неприемлемыми и должны быть прекращены независимо от того, где они происходят.

Вместе с тем Гутерриш вновь подтвердил важность немедленного и безусловного прекращения огня в качестве первого шага к достижению справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом.