Полиция Ирана пригрозила зачинщикам беспорядков ответной реакцией

Полиция Ирана признает законное право граждан на мирные протесты, но будет действовать решительно в ответ на незаконные попытки бунтовщиков атаковать правительственные объекты. С таким заявлением выступил глава полиции провинции Лурестан Мохаммад Реза Хашемифар, предает агентство Tasnim.

"Управление полиции провинции считает себя единым с народом и признает законное право граждан выражать свои требования в рамках закона, но оно не допустит компромисса в вопросах общественной безопасности", - подчеркнул он.

По словам офицера полиции, спокойное время для нарушителей общественного порядка, и тех, кто связан с движениями против безопасности страны, закончилось, и "отныне любое собрание, волнение или незаконное действие будет встречено решительным, законным и сдерживающим ответом со стороны служителей народа". Такие действия, как причинение вреда чужой собственности, организация беспорядков и нападения на полицейские участки, ни в коем случае нельзя игнорировать, указал он.

В понедельник в центре Тегерана начались протестные выступления торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. По информации агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. Во вторник к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов.