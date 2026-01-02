Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 января 2026 / 20:44
КОТИРОВКИ
USD
02/01
78.2267
EUR
02/01
92.0938
Новости часа
Трамп пригласил Такаити посетить США весной Число жертв атаки ВСУ на Хорлы возросло до 28
Москва
2 января 2026 / 20:44
Котировки
USD
02/01
78.2267
0.0000
EUR
02/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / СВО
Общество
Число жертв атаки ВСУ на Хорлы возросло до 28
2 января 2026 / 18:59
Число жертв атаки ВСУ на Хорлы возросло до 28
© Александр Полегенько/ ТАСС

Число мирных жителей, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, увеличилось до 28. О этом информировал губернатор Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось о 27 жертвах атаки.

"28 уже погибших, трое сегодня погибли в больнице. Пострадавших уже, вместе с погибшими, свыше 60. Находились во время удара в этом кафе больше 100 человек", - сообщил Сальдо. 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
19:15
Трамп пригласил Такаити посетить США весной
18:59
Число жертв атаки ВСУ на Хорлы возросло до 28
18:43
Полиция Ирана пригрозила зачинщикам беспорядков ответной реакцией
18:30
Гутерриш выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинского конфликта
18:15
Трамп сообщил, что каждый день принимает увеличенную дозу аспирина
17:59
Медведев отметил, что Зеленскому не поможет выбор нового главы своего офиса
17:45
Миронов предложил установить базовый доход в двух самых бедных регионах РФ
17:30
Трамп сообщил, что "прошел на отлично" тест на умственные способности
17:15
Соцфонд начал выплаты родным погибших при теракте в Хорлах
16:59
Fox News: Госдеп вновь рекомендовал граданам США покинуть Россию
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения