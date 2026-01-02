Число жертв атаки ВСУ на Хорлы возросло до 28

Число мирных жителей, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, увеличилось до 28. О этом информировал губернатор Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось о 27 жертвах атаки.

"28 уже погибших, трое сегодня погибли в больнице. Пострадавших уже, вместе с погибшими, свыше 60. Находились во время удара в этом кафе больше 100 человек", - сообщил Сальдо.