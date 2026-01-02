Трамп пригласил Такаити посетить США весной

Американский президент Дональд Трамп пригласил премьер-министра Японии Санаэ Такаити посетить США с визитом весной. Об этом глава японского правительства рассказала журналистам в своей токийской резиденции по итогам телефонного разговора с главой Белого дома, сообщает агентство Kyodo.

В ходе разговора собеседники высказались за укрепление тесного сотрудничества, а том числе в формате США - Южная Корея - Япония и с участием других дружественных стран.

Такаити, как ранее отмечает агентство, рассчитывает провести в Соединенных Штатах переговоры с Трампом до его визита в Китай, который планируется в апреле. Она намерена заручиться поддержкой главы вашингтонской администрации по вопросам нынешнего конфликта Токио и Пекина. Он возник после того, как Такаити в ноябре во время дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону".

Это повлекло за собой резкое недовольство КНР, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела. Пекин требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, ввел экономически санкции против Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях, а также призвал граждан КНР не совершать туристические поездки в Японию.

Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов.