Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Трамп пригласил Такаити посетить США весной
2 января 2026 / 19:15
Трамп пригласил Такаити посетить США весной
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Американский президент Дональд Трамп пригласил премьер-министра Японии Санаэ Такаити посетить США с визитом весной. Об этом глава японского правительства рассказала журналистам в своей токийской резиденции по итогам телефонного разговора с главой Белого дома, сообщает агентство Kyodo.

В ходе разговора собеседники высказались за укрепление тесного сотрудничества, а том числе в формате США - Южная Корея - Япония и с участием других дружественных стран. 

Такаити, как ранее отмечает агентство, рассчитывает провести в Соединенных Штатах переговоры с Трампом до его визита в Китай, который планируется в апреле. Она намерена заручиться поддержкой главы вашингтонской администрации по вопросам нынешнего конфликта Токио и Пекина. Он возник после того, как Такаити в ноябре во время дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону".

Это повлекло за собой резкое недовольство КНР, расценившего слова японского премьера как открытую угрозу и вмешательство в свои внутренние дела. Пекин требует от Такаити дезавуировать ее заявление. Китай, в частности, ввел экономически санкции против Японии, ограничил с ней контакты на различных уровнях, а также призвал граждан КНР не совершать туристические поездки в Японию.

Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, Тайвань - это неотъемлемая часть КНР, один из ее регионов.

