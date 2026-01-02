Киноактриса Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа. Об этом информировал египетский информационный портал Al-Youm as-Sabia.

Сообщается, что актриса в рамках своего визита встретилась с губернатором провинции Северный Синай Халедом Мугауиром и вместе с ним осмотрела склады Египетского общества Красного Полумесяца, где хранятся запасы гуманитарной помощи для жителей Газы. Она также навестила раненых палестинцев, эвакуированных из анклава и проходящих лечение в египетском городе Эль-Ариш. Джоли призвала мировое сообщество нарастить объемы поставок помощи в сектор и поблагодарила Египет за его усилия по оказанию помощи палестинцам в Газе.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, инициированного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем свыше 50% территории анклава.

КПП "Рафах" все еще не возобновил свою работу. Египет обвиняет в этом израильских военных, так как именно они контролируют палестинскую сторону погранперехода.