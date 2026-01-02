Премьер Канады посетит Францию для участия во встрече по Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Францию с 5 по 6 января для участия во встрече "коалиции желающих" в Париже. Соответствующее сообщение распространил офис главы канадского правительства.

Согласно заявлению, участники встречи намерены обсудить процесс мирного урегулирования на Украине, а также гарантии безопасности Киеву.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча "коалиции желающих" запланирована на начало января в Париже.