Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Переговоры по Украине
Политика
Премьер Канады посетит Францию для участия во встрече по Украине
2 января 2026 / 19:47
Премьер Канады посетит Францию для участия во встрече по Украине
© Omer Messinger/ Getty Images/ТАСС

Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Францию с 5 по 6 января для участия во встрече "коалиции желающих" в Париже. Соответствующее сообщение распространил офис главы канадского правительства.

Согласно заявлению, участники встречи намерены обсудить процесс мирного урегулирования на Украине, а также гарантии безопасности Киеву.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча "коалиции желающих" запланирована на начало января в Париже.

