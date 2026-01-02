Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Актер Андрей Хорошев умер на 67 году жизни Трамп отметил, что из-за ветряных электростанций погибают миллионы птиц
Мантуров заявил о выполнении планов поставок вооружений на 2025 год
2 января 2026 / 19:59
Мантуров заявил о выполнении планов поставок вооружений на 2025 год
© Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

Планы поставок вооружений в России на 2025 год выполнены в полном объеме. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках совещания по вопросам выполнения гособоронзаказа.

По его словам, планы поставок вооружения на прошлый год выполнены, а на 2026 год - обеспечены всеми необходимыми ресурсами. По вопросам, которые требуют решения в течение года, намечены мероприятия и поставлены задачи ведомствам и министерствам, говорится в канале правительства РФ в Max.

Вместе с тем в ходе совещания обсуждались вопросы, связанные со своевременным выполнением графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в наступившем году.

