Мантуров заявил о выполнении планов поставок вооружений на 2025 год

Планы поставок вооружений в России на 2025 год выполнены в полном объеме. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках совещания по вопросам выполнения гособоронзаказа.

По его словам, планы поставок вооружения на прошлый год выполнены, а на 2026 год - обеспечены всеми необходимыми ресурсами. По вопросам, которые требуют решения в течение года, намечены мероприятия и поставлены задачи ведомствам и министерствам, говорится в канале правительства РФ в Max.

Вместе с тем в ходе совещания обсуждались вопросы, связанные со своевременным выполнением графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в наступившем году.