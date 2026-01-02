Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Общество
Трамп отметил, что из-за ветряных электростанций погибают миллионы птиц
2 января 2026 / 20:15
© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп обратил внимание, что из-за работы ветряных электростанций погибают миллионы птиц.
"Убивают птиц миллионами", - указал он в соцсети Truth Соц. сети, сопроводив свою публикацию фотографией со стаей птиц возле ветрогенератора. В другом посте американский лидер также отметил, что в результате столкновений с ними часто погибают орлы и прикрепил фото с погибшей птицей в одном из ветропарков.
Ранее президент США не раз критиковал зеленую энергетику и обещал возобновить масштабное строительство в стране угольных электростанций и АЭС. В конце прошлого месяца глава Белого дома дал обещание, что в ближайший год в стране для снижения цен на электроэнергию и борьбы с инфляцией будет построено 1,6 тыс. электростанций.