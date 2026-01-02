Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трамп отметил, что из-за ветряных электростанций погибают миллионы птиц
2 января 2026 / 20:15
Трамп отметил, что из-за ветряных электростанций погибают миллионы птиц
© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп обратил внимание, что из-за работы ветряных электростанций погибают миллионы птиц.

"Убивают птиц миллионами", - указал он в соцсети Truth Соц. сети, сопроводив свою публикацию фотографией со стаей птиц возле ветрогенератора. В другом посте американский лидер также отметил, что в результате столкновений с ними часто погибают орлы и прикрепил фото с погибшей птицей в одном из ветропарков.

Ранее президент США не раз критиковал зеленую энергетику и обещал возобновить масштабное строительство в стране угольных электростанций и АЭС. В конце прошлого месяца глава Белого дома дал обещание, что в ближайший год в стране для снижения цен на электроэнергию и борьбы с инфляцией будет построено 1,6 тыс. электростанций.

