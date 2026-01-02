Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Актер Андрей Хорошев умер на 67 году жизни
2 января 2026 / 20:33
© Страница Андрея Хорошева в социальных сетях/ТАСС
Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев скончался 1 января в возрасте 66 лет. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте "Кино-театр.ру".
"Годы жизни Андрея Хорошева: 29.06.1959 - 01.01.2026. Фильмография актера насчитывает 16 работ", - следует из сообщения.
Популярность Андрею Хорошеву принесло участие в фильмах "Боец", "Адмиралъ", "Доктор Живаго и другие". Он также был художником-постановщиком.