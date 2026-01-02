Иващенко получил назначение руководителем ГУР Украины

Олег Иващенко освобожден от должности главы Службы внешней разведки и назначен начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Соответствующие указы размещены на сайте Владимира Зеленского.

"Уволить Иващенко Олега Ивановича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - следует из текста указа на увольнение. "Назначить Иващенко Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в следующем указе.