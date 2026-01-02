Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 января 2026 / 23:47
КОТИРОВКИ
USD
02/01
78.2267
EUR
02/01
92.0938
Новости часа
Власти США выделят $500 млн на военные базы в Польше Иващенко получил назначение руководителем ГУР Украины
Москва
2 января 2026 / 23:47
Котировки
USD
02/01
78.2267
0.0000
EUR
02/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Украина сегодня / Политика и религия
Безопасность
Иващенко получил назначение руководителем ГУР Украины
2 января 2026 / 21:23
Иващенко получил назначение руководителем ГУР Украины
© Aleksandr Gusev/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images/ТАСС

Олег Иващенко освобожден от должности главы Службы внешней разведки и назначен начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Соответствующие указы размещены на сайте Владимира Зеленского.

"Уволить Иващенко Олега Ивановича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - следует из текста указа на увольнение. "Назначить Иващенко Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в следующем указе.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
21:47
Власти США выделят $500 млн на военные базы в Польше
21:23
Иващенко получил назначение руководителем ГУР Украины
20:33
Актер Андрей Хорошев умер на 67 году жизни
20:15
Трамп отметил, что из-за ветряных электростанций погибают миллионы птиц
19:59
Мантуров заявил о выполнении планов поставок вооружений на 2025 год
19:47
Премьер Канады посетит Францию для участия во встрече по Украине
19:30
Al-Youm as-Sabia: Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах" с гуманитарной миссией
19:15
Трамп пригласил Такаити посетить США весной
18:59
Число жертв атаки ВСУ на Хорлы возросло до 28
18:43
Полиция Ирана пригрозила зачинщикам беспорядков ответной реакцией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения