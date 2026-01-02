Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Иващенко получил назначение руководителем ГУР Украины
2 января 2026 / 21:23
© Aleksandr Gusev/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images/ТАСС
Олег Иващенко освобожден от должности главы Службы внешней разведки и назначен начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.
Соответствующие указы размещены на сайте Владимира Зеленского.
"Уволить Иващенко Олега Ивановича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - следует из текста указа на увольнение. "Назначить Иващенко Олега Ивановича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказано в следующем указе.