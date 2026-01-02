Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Власти США выделят $500 млн на военные базы в Польше
2 января 2026 / 21:47
© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС
Соединенные Штаты выделят $500 млн на развитие инфраструктуры на военных базах в Польше. Соответствующее сообщение разместил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в соцсети X.
"Правительство США одобрило план инвестиций в размере свыше $500 млн для четырех баз в Польше - в Дравско-Поморском, Повидзе, Вроцлаве и Ласке", - указал он.
Польское руководство обязалось тратить $250 млн ежегодно до 2035 года на американские военные объекты на территории страны.
На сегодняшний день в Польше дислоцированы более 10 тыс. американских военнослужащих. США увеличили в два раза размещенный в республике воинский контингент в феврале 2022 года. До этого он составлял 5 тыс. военных.