США напали на Венесуэлу

Сегодня по столице Венесуэлы Каракасу, а также по ряду военных объектов на территории страны нанесены воздушные удары. Над столицей замечены также десантные вертолеты морской пехоты США.

Трамп приказал нанести удары по ряду объектов, в том числе военных, в Венесуэле, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских официальных лиц. Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну — взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости немедленного созыва совещаний ООН и Организации американских государств (ОАГ) в связи с ударами по столице Венесуэлы. Об этом он сообщил в соцсети X.

«В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение»,— написал господин Петро. По его словам, по Каракасу был нанесен ракетный удар. «ОАГ и ООН должны немедленно собраться»,— добавил президент Колумбии.

Официальные власти Венесуэлы информацию о характере и последствиях удара публикации пока комментировали. О серии взрывов в столице Венесуэлы сообщили крупные международные СМИ, в том числе Reuters, AP и Bloomberg. Над городом прозвучало не менее семи взрывов, в небе были видны самолеты. По данным Reuters, часть города на юге, где находится крупная военная база, осталась без электричества.

О возможности проведения наземной операции в Венесуэле ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Он обвинял власти страны в сотрудничестве с наркокартелями. Как сообщает CBS со ссылкой на источники, администрация американского президента осведомлена о взрывах в Каракасе.