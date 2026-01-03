Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 января 2026 / 12:00
КОТИРОВКИ
USD
03/01
78.2267
EUR
03/01
92.0938
Новости часа
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается Трамп провел заседание по нацбезопасности перед атаками по Венесуэле
Москва
3 января 2026 / 12:00
Котировки
USD
03/01
78.2267
0.0000
EUR
03/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Атака на Венесуэлу
Безопасность
США напали на Венесуэлу
Нанесены воздушные удары по столице страны
3 января 2026 / 10:58
США напали на Венесуэлу

Сегодня по столице Венесуэлы Каракасу, а также по ряду военных объектов на территории страны нанесены воздушные удары. Над столицей замечены также десантные вертолеты морской пехоты США.

Трамп приказал нанести удары по ряду объектов, в том числе военных, в Венесуэле, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на американских официальных лиц. Власти Венесуэлы заявили, что цель нападения США на страну — взятие под контроль ее нефти и минеральных ресурсов.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о необходимости немедленного созыва совещаний ООН и Организации американских государств (ОАГ) в связи с ударами по столице Венесуэлы. Об этом он сообщил в соцсети X.

«В данный момент бомбят Каракас. Объявляется тревога для всего мира: на Венесуэлу совершено нападение»,— написал господин Петро. По его словам, по Каракасу был нанесен ракетный удар. «ОАГ и ООН должны немедленно собраться»,— добавил президент Колумбии.

Официальные власти Венесуэлы информацию о характере и последствиях удара публикации пока комментировали. О серии взрывов в столице Венесуэлы сообщили крупные международные СМИ, в том числе Reuters, AP и Bloomberg. Над городом прозвучало не менее семи взрывов, в небе были видны самолеты. По данным Reuters, часть города на юге, где находится крупная военная база, осталась без электричества.

О возможности проведения наземной операции в Венесуэле ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Он обвинял власти страны в сотрудничестве с наркокартелями. Как сообщает CBS со ссылкой на источники, администрация американского президента осведомлена о взрывах в Каракасе.

 

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
12:12
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
11:47
Трамп провел заседание по нацбезопасности перед атаками по Венесуэле
11:31
El País: взрывы в Венесуэле были слышны вблизи военных объектов и аэропортов
11:07
Мадуро подписал указ о введении ЧП из-за ударов США
10:48
МИД Венесуэлы: республика подвергалась военной агрессии со стороны США
10:27
AP: в столице Венесуэлы прогремело семь взрывов
21:47
Власти США выделят $500 млн на военные базы в Польше
21:23
Иващенко получил назначение руководителем ГУР Украины
20:33
Актер Андрей Хорошев умер на 67 году жизни
20:15
Трамп отметил, что из-за ветряных электростанций погибают миллионы птиц
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения