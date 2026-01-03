Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Безопасность
AP: в столице Венесуэлы прогремело семь взрывов
3 января 2026 / 10:27
© AP Photo/ Matias Delacroix/ТАСС
В столице Венесуэлы Каракасе произошло не менее семи взрывов после того, как над ней пролетело несколько самолетов. Об этом информировало агентство Associated Press (AP).
По его данным, взрывы произошли ночью по местному времени.
Вместе с тем, как отмечает агентство Reuters, в результате ЧП обесточена южная часть города, вблизи которой находится крупная военная база.