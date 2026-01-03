Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 января 2026 / 12:00
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается Трамп провел заседание по нацбезопасности перед атаками по Венесуэле
Москва
3 января 2026 / 12:00
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Безопасность
AP: в столице Венесуэлы прогремело семь взрывов
3 января 2026 / 10:27
AP: в столице Венесуэлы прогремело семь взрывов
© AP Photo/ Matias Delacroix/ТАСС

В столице Венесуэлы Каракасе произошло не менее семи взрывов после того, как над ней пролетело несколько самолетов. Об этом информировало агентство Associated Press (AP).

По его данным, взрывы произошли ночью по местному времени.

Вместе с тем, как отмечает агентство Reuters, в результате ЧП обесточена южная часть города, вблизи которой находится крупная военная база.

12:12
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
11:47
Трамп провел заседание по нацбезопасности перед атаками по Венесуэле
11:31
El País: взрывы в Венесуэле были слышны вблизи военных объектов и аэропортов
11:07
Мадуро подписал указ о введении ЧП из-за ударов США
10:48
МИД Венесуэлы: республика подвергалась военной агрессии со стороны США
10:27
AP: в столице Венесуэлы прогремело семь взрывов
21:47
Власти США выделят $500 млн на военные базы в Польше
21:23
Иващенко получил назначение руководителем ГУР Украины
20:33
Актер Андрей Хорошев умер на 67 году жизни
20:15
Трамп отметил, что из-за ветряных электростанций погибают миллионы птиц
Все новости
