МИД Венесуэлы: республика подвергалась военной агрессии со стороны США

Правительство Венесуэлы заявило, что республика подверглась агрессии со стороны Соединенных Штатов, были атакованы гражданские и военные объекты.

Согласно заявлению, распространенному министром иностранных дел Иваном Хилем Пинто, "Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает перед международным сообществом серьезную военную агрессию, совершенную нынешним правительством США против территории Венесуэлы и ее населения на гражданских и военных" объектах Каракаса, а также штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

"Цель этой атаки - захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности, нефти и полезных ископаемых, попытка насильственно сломить политическую независимость нации. Им это не удастся", - следует из документа.