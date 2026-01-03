Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Безопасность
МИД Венесуэлы: республика подвергалась военной агрессии со стороны США
3 января 2026 / 10:48
© AP Photo/ Matias Delacroix/ТАСС
Правительство Венесуэлы заявило, что республика подверглась агрессии со стороны Соединенных Штатов, были атакованы гражданские и военные объекты.
Согласно заявлению, распространенному министром иностранных дел Иваном Хилем Пинто, "Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает перед международным сообществом серьезную военную агрессию, совершенную нынешним правительством США против территории Венесуэлы и ее населения на гражданских и военных" объектах Каракаса, а также штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.
"Цель этой атаки - захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности, нефти и полезных ископаемых, попытка насильственно сломить политическую независимость нации. Им это не удастся", - следует из документа.