Мадуро подписал указ о введении ЧП из-за ударов США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране ввиду военной агрессии Соединенных Штатов. Об этом сказано в заявлении правительства Боливарианской Республики, которое распространил глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

"Президент Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны с целью защиты прав населения, полноценной работы республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе и распорядился о его реализации. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии", - следует из текста.

Венесуэльское правительство также сообщило, что вооруженные силы страны "развернуты для обеспечения суверенитета и мира". "В строгом соответствии с 51-й статьей Устава ООН Венесуэла оставляет за собой право на осуществление законной самообороны для защиты своего народа, своей территории и своей независимости", - указывается в заявлении.