Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
Безопасность
El País: взрывы в Венесуэле были слышны вблизи военных объектов и аэропортов
3 января 2026 / 11:31
© AP Photo/ Matias Delacroix/ТАСС
Взрывы в Каракасе и других частях страны были слышны недалеко от военных объектов и аэропортов. Об этом информировала испанская газета El País.
Отмечается, что в соцсетях расходятся сведения о взрывах и клубах дыма в столице Венесуэлы. Первоначальная информация указывают на несколько воздушных бомбардировок на военной базе Фуэрте-Тиуна.
Кроме того, сообщается об атаках на авиабазу Ла-Карлота и другие военные объекты в Каракасе, в том числе Музей революции, где находятся останки президента Венесуэлы (1999-2013) Уго Чавеса.