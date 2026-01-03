El País: взрывы в Венесуэле были слышны вблизи военных объектов и аэропортов

Взрывы в Каракасе и других частях страны были слышны недалеко от военных объектов и аэропортов. Об этом информировала испанская газета El País.

Отмечается, что в соцсетях расходятся сведения о взрывах и клубах дыма в столице Венесуэлы. Первоначальная информация указывают на несколько воздушных бомбардировок на военной базе Фуэрте-Тиуна.

Кроме того, сообщается об атаках на авиабазу Ла-Карлота и другие военные объекты в Каракасе, в том числе Музей революции, где находятся останки президента Венесуэлы (1999-2013) Уго Чавеса.