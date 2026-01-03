Трамп провел заседание по нацбезопасности перед атаками по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп провел в своей резиденции в Мар-а-Лаго в штате Флорида совещание по национальной безопасности накануне американских ударов по Венесуэле. Об этом говорится в обнародованном Белым домом графике.

Так, брифинг начался около 17:30 по местному времени в пятницу (01:30 мск), на него было отведено около часа. Мероприятие было закрыто для журналистов.