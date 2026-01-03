Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
29 декабря 2025 / 18:26
29 декабря 2025 / 18:06
29 декабря 2025 / 11:01
Атака на Венесуэлу
Политика
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
3 января 2026 / 12:12
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
© Jesus Vargas/ Getty Images/ТАСС

Нынешнее местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро не раскрывается. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники в правительственных кругах Венесуэлы.

Вместе с тем, по данным издания, про часть людей из ближайшего окружения Мадуро известно, что они находятся в безопасности. Об этом газете рассказали два человека, которые поддерживали с ними связь после начала ночных атак.

Некоторое время назад американские чиновники подтвердили телеканалу Fox News, что Соединенные Штаты наносят удары по территории Венесуэлы. 

