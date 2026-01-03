Косачев: военная операция США против Венесуэлы не имеет никаких оснований

Военная операция Соединенных Штатов против Венесуэлы не имеет под собой никаких оснований, страна не создавала никаких угроз. Соответствующую точку зрения изложил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

"Венесуэла не создавала никаких угроз для США - ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических (последнее подтверждается и специализированным агентством ООН). Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований", - указал парламентарий.

Косачев подчеркнул, что порядок должен быть основан на международном праве, а не на правилах. Международное право, очевидно, нарушено, порядок, устанавливаемый таким образом, не должен восторжествовать, заключил он.