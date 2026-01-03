Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
3 января 2026 / 13:32
КОТИРОВКИ
USD
03/01
78.2267
EUR
03/01
92.0938
Новости часа
Косачев: военная операция США против Венесуэлы не имеет никаких оснований NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
Москва
3 января 2026 / 13:32
Котировки
USD
03/01
78.2267
0.0000
EUR
03/01
92.0938
0.0000
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
29 декабря 2025 / 18:26
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
29 декабря 2025 / 18:06
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
29 декабря 2025 / 11:01
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Атака на Венесуэлу
Политика
Косачев: военная операция США против Венесуэлы не имеет никаких оснований
3 января 2026 / 12:29
Косачев: военная операция США против Венесуэлы не имеет никаких оснований
© Станислав Красильников/ ТАСС

Военная операция Соединенных Штатов против Венесуэлы не имеет под собой никаких оснований, страна не создавала никаких угроз. Соответствующую точку зрения изложил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

"Венесуэла не создавала никаких угроз для США - ни военных, ни гуманитарных, ни криминальных, ни наркотических (последнее подтверждается и специализированным агентством ООН). Тем самым нынешняя военная операция, как и действия против Венесуэлы последних дней и недель, не имеют под собой никаких содержательных оснований", - указал парламентарий.

Косачев подчеркнул, что порядок должен быть основан на международном праве, а не на правилах. Международное право, очевидно, нарушено, порядок, устанавливаемый таким образом, не должен восторжествовать, заключил он.

Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Лавров: после атаки на резиденцию Путина Россия нанесет ответный удар
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Путин: наши солдаты и офицеры служат примером служения Отечеству
Что ждать от 2026 года? Прогноз
Что ждать от 2026 года? Прогноз
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
12:29
Косачев: военная операция США против Венесуэлы не имеет никаких оснований
12:12
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
11:47
Трамп провел заседание по нацбезопасности перед атаками по Венесуэле
11:31
El País: взрывы в Венесуэле были слышны вблизи военных объектов и аэропортов
11:07
Мадуро подписал указ о введении ЧП из-за ударов США
10:48
МИД Венесуэлы: республика подвергалась военной агрессии со стороны США
10:27
AP: в столице Венесуэлы прогремело семь взрывов
21:47
Власти США выделят $500 млн на военные базы в Польше
21:23
Иващенко получил назначение руководителем ГУР Украины
20:33
Актер Андрей Хорошев умер на 67 году жизни
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения