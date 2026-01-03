Мадуро похищен спецназом США

Бойцы элитного подразделения вооруженных сил США "Дельта" сегодня похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По сообщениям СМИ, Мадуро и его супруга перевезены в США и предстанут перед судом.

Спецоперация прошла на фоне массированных ударов с воздуха по столице Венесуэлу Каракасу, военным объектам, а также инфраструктуре страны. Удары США привели к жертвам среди жителей Венесуэлы, власти латиноамериканской страны уточняют число погибших и пострадавших. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на венесуэльских чиновников.

США совершили преступную агрессию против Венесуэлы, Боливарианская Республика будет добиваться права на защиту на всех международных площадках. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.

"Мы сталкиваемся с действиями, которых не видели в Латинской Америке на протяжении многих лет. Это называется преступной агрессией и должно быть осуждено как акт международной агрессии. Венесуэла будет осуществлять свое право на защиту на всех многосторонних форумах", - заявил министр в интервью телеканалу Telesur.

Операция Вооруженных сил США в Венесуэле, в том числе захват президента страны Николаса Мадуро, была заранее хорошо спланирована и прошла блестяще. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос о том, действовал ли он с разрешения Конгресса, Трамп сообщил, что затронет эту тему на пресс-конференции, которая должна состояться сегодня в 19:00 мск.

Министерство иностранных дел РФ выразило глубокую озабоченность и осуждение в связи с актом вооруженной агрессии США против Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что приведенные Вашингтоном предлоги для таких действий несостоятельны, а идеологизированная неприязнь взяла верх над прагматичным подходом и готовностью выстраивать доверительные и предсказуемые отношения.

В МИД подчеркнули, что в сложившейся ситуации важно не допустить дальнейшей эскалации и искать пути выхода из положения через диалог. Российская сторона, по их словам, готова поддерживать всех партнеров, которые намерены решать возникающие проблемы дипломатическими средствами.

В ведомстве заявили, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, а Венесуэле необходимо гарантировать право самостоятельно определять свою судьбу без деструктивного или военного вмешательства извне. МИД подтвердил солидарность с венесуэльским народом и поддержку курса боливарианского руководства страны, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета, а также одобрил инициативу венесуэльских властей и руководства латиноамериканских стран о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности ООН.

МИД КНР выступил с осуждением удара США по Венесуэле и захвата лидера республики Николаса Мадуро, назвав такие действия угрозой миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском регионе.

"Китай глубоко потрясен и решительно осуждает вопиющее применение США силы против суверенного государства и действия против его президента. Подобные гегемонистские действия США серьезно нарушают международное право и суверенитет Венесуэлы", - говорится в сообщении ведомства, размещенном в X.

Бразилия и ЮАР также осудили действия США против Венесуэлы.

Евросоюз призывает к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы и придерживается мнения, что президент республики Николас Мадуро "не имел достаточной легитимности". Об этом написала в X глава евродипломатии Кая Каллас после беседы с госсекретарем США Марко Рубио.

"Я поговорила с госсекретарем Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе. ЕС пристально следит за ситуацией", - сообщила она, подчеркнув, что сообщество ранее неоднократно настаивало на "недостаточной легитимности Мадуро". "Принципы международного права и Устава ООН должны соблюдаться, мы призываем к сдержанности", - заключила Каллас.

Венесуэла запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с агрессией США против Каракаса. Об этом сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"В ответ на преступную агрессию, совершенную правительством США против нашей страны, мы запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН, органа, ответственного за соблюдение международного права. Никакая трусливая атака не сможет противостоять силе этого народа, который выйдет победителем", - написал он в своем Telegram-канале.

РФ поддерживает запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН по операции США в Венесуэле, сообщил новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН.

Между тем Трамп заявил, что США принимают решение о политических перспективах Венесуэлы, будут вовлечены в этот процесс и будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора Венесуэлы.