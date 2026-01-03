Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
МИД Франции: атака на Венесуэлу нарушает международное право
3 января 2026 / 18:17
Лавров: Россия поддерживает правительство Венесуэлы
3 января 2026 / 18:10
Медведев: пример Венесуэлы показал, что только ядерный арсенал дает защиту
3 января 2026 / 18:06
Безопасность / Атака на Венесуэлу
Безопасность
Медведев: пример Венесуэлы показал, что только ядерный арсенал дает защиту
3 января 2026 / 18:06

Ситуация в Венесуэле показала, что любому государству нужно максимально укреплять свои вооруженные силы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в комментарии журналистам.

"Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного", - подчеркнул Медведев.

По его словам, "максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, - [дает] только ядерный арсенал!". "Да здравствует ядерное оружие!" - отметил замглавы СБ РФ.

