Медведев: пример Венесуэлы показал, что только ядерный арсенал дает защиту

Ситуация в Венесуэле показала, что любому государству нужно максимально укреплять свои вооруженные силы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в комментарии журналистам.

"Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного", - подчеркнул Медведев.

По его словам, "максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, - [дает] только ядерный арсенал!". "Да здравствует ядерное оружие!" - отметил замглавы СБ РФ.