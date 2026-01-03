Лавров: Россия поддерживает правительство Венесуэлы

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, сообщили в российском дипведомстве.

"3 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес Гомес", - указали в МИД.

Лавров также выразил твердую солидарность Москвы с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии.

Там подчеркнули, что Россия "продолжит поддерживать курс боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны".

"Стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога, - говорится в сообщении. - В ходе беседы заявлен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой".