МИД Франции: атака на Венесуэлу нарушает международное право
3 января 2026 / 18:17
Лавров: Россия поддерживает правительство Венесуэлы
3 января 2026 / 18:10
Медведев: пример Венесуэлы показал, что только ядерный арсенал дает защиту
3 января 2026 / 18:06
Лавров: Россия поддерживает правительство Венесуэлы
3 января 2026 / 18:10

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, сообщили в российском дипведомстве.

"3 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с исполнительным вице-президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес Гомес", - указали в МИД.

Лавров также выразил твердую солидарность Москвы с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии.

"Сергей Лавров выразил твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии", - отметили в МИД.

Там подчеркнули, что Россия "продолжит поддерживать курс боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны".

"Стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога, - говорится в сообщении. - В ходе беседы заявлен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой".

