МИД Франции: атака на Венесуэлу нарушает международное право

Вторжение США в Венесуэлу и захват президента этой страны противоречат международному праву, это может иметь тяжелые последствия для безопасности в мире. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"Военная операция, приведшая к захвату Николаса Мадуро, противоречит принципу неиспользования силы, лежащему в основе международного права. Франция напоминает, что никакое устойчивое политическое решение не может быть навязано извне и что суверенные народы сами определяют свое будущее", - написал он в своем Telegram-канале. Барро выступил с критикой политики президента Венесуэлы, однако отметил, что Париж выступает за уважение суверенитета венесуэльского народа, "голос которого должен иметь преимущественную силу".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул особую ответственность США как постоянного члена Совета Безопасности ООН и заявил, что нарушение принципа неиспользования силы постоянными членами этого органа "будет иметь тяжелые последствия для безопасности в мире, которых никому не избежать". Он также заявил о приверженности Парижа уставу ООН и выступил за то, чтобы все государства следовали ему.