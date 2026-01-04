Иран вновь под прицелом

Юрий Веселов, военный обозреватель

Иран снова оказался на краю социально-экономического кризиса. 28 декабря в Тегеране объявили забастовку хозяева магазинов по продаже смартфонов и другой бытовой электронной техники. В этот же день начали закрываться лавки столичных продуктовых рынков. Их владельцы выступили с недовольством продолжающегося падения курса иностранной валюты и неудержимым ростом инфляции, достигшей в последние дни 50 процентов. Доллар торговался около 1,4 миллиона риалов.

В последующие дни протестные акции в Тегеране распространились по другим городам и охватили Исфахан, Керманшах, Фас, Кум, Нахаванд, Доруд, Арак, Рамез, Фарсан, Лардаган и другие населенные пункты. Группы местного населения выходили на улицы с требованиями прекращения субсидирования отдельных категорий государственных чиновников, привлечения к ответственности коррумпированных лиц в руководстве страной, отставки правительства, наведения порядка в судебной деятельности.

И, как обычно, наиболее массовые выступления приходятся на ночное время суток и сопровождаются многочисленными беспорядками. В последнее время к акциям протеста все более активно подключается молодежь и, особенно, из числа студенчества – наиболее остро реагирующего на несправедливость власти. Им и их родственникам нечем оплачивать продолжение учебы, а даже после ее завершения и получения дипломов практически невозможно трудоустроиться в стране с разваливающейся экономикой.

Протесты сопровождаются в городах погромами госучреждений, в некоторых случаях нападениями на полицейские участки. Силы правопорядка (полиция, жандармерия, отряды добровольных дружин) выведены на улицы и в попытках не допустить распространения беспорядков вынуждены применять спецсредства – слезоточивый газ, водометы, стрелковое оружие с резиновыми пулями и другое. При этом обе стороны несут потери.

Иранские информагентства сообщают о задержаниях зачинщиков беспорядков, среди которых находятся граждане иностранных государств, а также о проведении обысков, в результате которых силовиками изымается довольно большое количество боевого стрелкового оружия.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с обращением к иранскому народу, в котором призвал население к сдержанности, признал сложное экономическое положение страны и обещал содействие власти в выполнении основных требований митингующих на основе законов страны.

Вместе с тем протестные настроения пока усиливаются, и на улицы выходит все большее количество населения. Текущие протесты еще не достигли такого уровня и накала, который отмечался в конце 2022 года после смерти арестованной полицией нравов студентки Махсы Амини, что привело к гибели сотен недовольных. Однако нынешние события угрожают распространением акций неповиновения на мелкие города и значительным обострением кризиса.

В текущей обстановке просматривается мощное внешнее влияние на подготовку взрывоопасного развития ситуации. Израильско-американская агрессия против Ирана в июне 2025 года явилась началом применения дальнейших комплексных мер по принуждению режима отказаться не только от продолжения реализации программы развития национальной энергетики, но и изменить государственное устройство. Последовавший за этим ввод в действие повторных международных санкций стал серьезным ударом по всей финансово-экономической основе страны: рухнули практически все существовавшие и до того малочисленные международные инвестиционные проекты, иностранные банки свернули деятельность с финансовыми структурами, что привело к почти полному поступлению в Иран иностранной валюты и свертыванию зарубежных торговых связей и галопирующей инфляции на внутреннем рынке. Расчет делался на подрыв влияния иранских властей, создание условий для роста недовольства населения и, как следствие, выступление широких масс для свержения режима.

Показательно, что первые протесты пришлись как раз накануне визита 29 декабря в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в ходе которого и обсуждалась первым вопросом с Дональдом Трампом иранская проблематика. После чего в Иране полыхнуло пламя массового недовольства.

Именно тогда американский президент выступил с резким предупреждением против любого насилия против протестующих в Иране, подчеркнув, что «США вмешаются и спасут их». Добавив: «Мы готовы к выдвижению».

Гила Гамлиль, министр науки и технологий Израиля в видеообращении к иранцам сочла требования протестующих «оправданными», призвала их «твердо отстаивать» и подчеркнула поддержку Израилем иранского населения. Одновременно представитель руководства израильской разведывательной службы МОССАД призвал иранцев к продолжению акций неповиновения и заявил, что «организация поддерживает персов на местах».

А из Америки Реза Пехлеви, сын бывшего шаха Ирана, призвал к «большей солидарности» и «сохранению улицы для разрушения институтов власти и возвращению людей домой».

Надо откровенно признать, что иранское руководство в последние годы допустило в своей деятельности ряд трагических ошибок и упущений, которые способствовали осложнению внутриполитической обстановки в стране. Крайне неэффективное и затратное участие Ирана по поддержке правительства Асада в Сирии очень сильно сказалось на экономике, а переоценка сил по созданию «оси сопротивления» Израилю привела к серьезной дезорганизации силового блока, массированному проникновению в его структуры агентуры МОССАД.

Тегеран потерял своего верного союзника – «Партию Аллаха» в Ливане, а затем был вынужден срочно свернуть деятельность в Сирии.

В отношениях с Россией иранское руководство слишком долго изучало перспективу подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, отказавшись от обязательства о взаимном участии в обеспечении государственной безопасности. Кто знает, как бы повели себя Израиль и США, если бы данное обязательство сторон предусматривало применение мер по взаимному предотвращению любого вида агрессии на одно из государств Договора.

Как будут развиваться события в Иране и вокруг него, покажет время. Однако нельзя исключать того, что трагические события в данной стране могут пойти по неконтролируемому направлению.