Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
4 января 2026 / 10:55
КОТИРОВКИ
USD
04/01
78.2267
EUR
04/01
92.0938
Новости часа
Катай потребовал от США немедленно освободить Мадуро МИД Франции: атака на Венесуэлу нарушает международное право
Москва
4 января 2026 / 10:55
Котировки
USD
04/01
78.2267
0.0000
EUR
04/01
92.0938
0.0000
Катай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
Катай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
4 января 2026 / 09:41
МИД Франции: атака на Венесуэлу нарушает международное право
МИД Франции: атака на Венесуэлу нарушает международное право
3 января 2026 / 18:17
Лавров: Россия поддерживает правительство Венесуэлы
Лавров: Россия поддерживает правительство Венесуэлы
3 января 2026 / 18:10
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Атака на Венесуэлу
Политика
Катай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
4 января 2026 / 09:41

Китай призвал США обеспечить личную безопасность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, а также немедленно освободить их. Об этом заявили в МИД КНР.

"Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров", - передает пресс-служба ведомства.

В МИД подчеркнули, что захват американскими военными первого лица страны стал явным нарушением международного права и основных норм международных отношений. Силовая акция США прямо противоречит целям и принципам Устава ООН.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.

Катай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
Катай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
МИД Франции: атака на Венесуэлу нарушает международное право
МИД Франции: атака на Венесуэлу нарушает международное право
Лавров: Россия поддерживает правительство Венесуэлы
Лавров: Россия поддерживает правительство Венесуэлы
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
12:29
Косачев: военная операция США против Венесуэлы не имеет никаких оснований
12:12
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
11:47
Трамп провел заседание по нацбезопасности перед атаками по Венесуэле
11:31
El País: взрывы в Венесуэле были слышны вблизи военных объектов и аэропортов
11:07
Мадуро подписал указ о введении ЧП из-за ударов США
10:48
МИД Венесуэлы: республика подвергалась военной агрессии со стороны США
10:27
AP: в столице Венесуэлы прогремело семь взрывов
21:47
Власти США выделят $500 млн на военные базы в Польше
21:23
Иващенко получил назначение руководителем ГУР Украины
20:33
Актер Андрей Хорошев умер на 67 году жизни
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения