Катай потребовал от США немедленно освободить Мадуро

Китай призвал США обеспечить личную безопасность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, а также немедленно освободить их. Об этом заявили в МИД КНР.

"Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров", - передает пресс-служба ведомства.

В МИД подчеркнули, что захват американскими военными первого лица страны стал явным нарушением международного права и основных норм международных отношений. Силовая акция США прямо противоречит целям и принципам Устава ООН.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. По его словам, лидер республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.