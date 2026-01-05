Клишас отреагировал на заявления Трампа по ситуации в Венесуэле

Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас с иронией отреагировал в Telegram-канале на заявления президента США Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле.

Он с иронией задался вопросом, готовы ли страны Европы ввести эмбарго или ценовой потолок на венесуэльскую нефть американского происхождения, указав на противоречивость подобных подходов.

"Хозяин сказал - сначала займемся нефтью, а потом уже подумаем о демократии. Возникает вопрос, на венесуэльскую нефть американского разлива европейцы введут полное эмбарго или ценовой потолок?" - отметил Клишас.

Он также обратил внимание на позицию Трампа, который, по его словам, фактически поставил экономические интересы выше обсуждений вопросов демократии в Боливарианской Республике. Сначала речь идет о доступе к венесуэльской нефти, подчеркнул он.