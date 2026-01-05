Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти

США могут повысить пошлины на товары из Индии, если Нью-Дели не выполнит требование Вашингтона о сокращении закупок российской нефти, заявил в воскресенье президент Дональд Трамп.

«Моди — хороший парень. Он знал, что я недоволен, и для него было важно сделать меня счастливым», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолёта.

«Они торгуют, и мы можем очень быстро повысить для них пошлины», — сказал Трамп в ответ на вопрос о закупках Индией российской нефти.

Комментарии Трампа прозвучали после нескольких месяцев торговых переговоров, которые начались после того, как в прошлом году США удвоили импортные пошлины на индийские товары до 50 % в качестве наказания за крупные закупки российской нефти, сообщает Reuters.