Американская политика пахнет нефтью. Как всегда

Юрий Веселов, военный обозреватель

Итак, начальный этап замысла Дональда Трампа по восстановлению контроля в Венесуэле над самыми перспективными мировыми нефтяными промыслами, национализированными предыдущим президентом Уго Чавесом, успешно завершен. По идее, следующим шагом должно стать назначение лояльного Вашингтону «смотрящего» этой латиноамериканской страны, чтобы вернуть ее в спокойное русло придатка американской экономики.

Но можно этого и не делать: нужно только организовать переброску добываемой на морском шельфе нефти под присмотром американского флота, корабли которого, кстати, не спешат покидать воды Карибского моря.

Тактику действий американского подразделения специального назначения будут разбирать многие иностранные специалисты и диванные блогеры, а вот сам замысел командования сил спецопераций ВС США и политическая стратегия операции уже в настоящее время представляют значительный интерес.

Янки еще в середине лета прошедшего года приступили к подготовке захвата венесуэльских нефтяных месторождений, бездоказательно обвинили Мадуро в организации поставок в США кокаина, по ходу пустив на дно Карибского моря несколько колумбийских лодок вместе с рыбаками. Тогда же они постепенно начали собирать в этом районе довольно крупную военно-морскую группировку, а на аэродромы соседних стран (Пуэрто-Рико, в частности) перебрасывать истребительную и бомбардировочную авиацию. Уже в ноябре Дональд Трамп потребовал от Мадуро подать в отставку, а за его голову установил окончательную премию в размере 50 млн. долларов.

Дальше – больше: в начале зимы вашингтонский «миротворец» открыто провозгласил поход в Венесуэлу с целью «возвращения американской собственности» в виде объектов добычи и переработки нефти.

Казалось бы, непредвиденное затягивание сроков военной операции может привести к отказу ее проведения. Особенно после слухов о проведении телефонных разговоров между Трампом и Мадуро, согласием последнего уйти в отставку после фактического окончания президентского срока, а также готовностью создать что-то похожее на венесуэло-американскую нефтяную концессию.

Нет. Командование ВС США в полной мере использовало полугодичный период «болтания» кораблей и морской пехоты в море для ведения всех видов военной разведки о состоянии венесуэльской армии и на основе добытых данных вести тщательное планирование действий кораблей, авиации и групп специального назначения. При этом замыслом не предусматривалась крупная десантная операция, а только поимка Мадуро и физическое уничтожение наиболее важных военных и политиков.

Судя по всему, к концу года Мадуро и его ближайшие сторонники окончательно успокоились, уверовав в то, что Трамп не осмелится на откровенную агрессию. И напрасно: собрать и держать без дела почти полгода в море столь крупную группу кораблей вместе с несколькими тысячами десантников довольно дорого обошлось бы американскому военному бюджету. Ружье на стене должно выстрелить…

Параллельно с военной разведкой эффективно сработало ЦРУ (или РУМО) США, отладив работу своего агента в близком круге к Мадуро. Уже сейчас американские агентства наперебой утверждают, что в приближенных к венесуэльскому лидеру находился источник информации, в реальном масштабе времени доносивший о месте нахождения своего босса. 50 миллионов все же сыграли свою роль. Так было в Ираке и, думается, не обошлось и в Сирии с Ливаном.

По состоянию на 4 января, в Каракасе и других городах «тишь и гладь». Вице-президент Венесуэлы по решению верховного суда приняла на себя руководство страной, назначив через месяц новые выборы главы государства. По телевидению она резко осудила агрессию США и захват Мадуро. Выступил и уцелевший министр обороны страны, введя полную боеготовность вооруженных сил. И все!

5 января в Нью-Йорке должно пройти экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное событиям в Венесуэле. Можно с уверенностью предположить, что никакого практического решения в отношении США принято не будет: пошумят дипломаты, и на том разойдутся. Что позволено Юпитеру, запрещено быку!

Наглая бесцеремонность Дональда Трампа по отношению к другим, слабым странам, оказывается в очередной раз безнаказанной. Хотя нужно признать, что Венесуэла, в частности, могла дать отпор этой наглости. Но не сделал этого Мадуро.

В Сети сейчас много пишут о том, что руководство России обязано сделать выводы из этих событий и, прежде всего, очень осознанно подходить к, казалось бы, наметившемуся прогрессу в отношения с США. Хочется верить, что это уже так и есть. Но это уже другая тема для нашего разговора, и мы постараемся данную тему осветить.

Наши отношения с янки куются и отшлифовываются сейчас на заснеженных полях Донбасса и Новороссии нашими солдатами и офицерами. От их успехов зависят результаты всех переговоров российских политиков. И можно не сомневаться в том, что победа будет за русскими!