Владимир Зеленский сталкивается с проблемами, ввиду которых 2026 год может стать для него самым тяжелым с начала конфликта на Украине. Соответствующую точку зрения изложил колумнист британской газеты The Guardian Шон Уокер.

Он обратил внимание, что Зеленский, будучи избранным в 2019 году на пятилетний срок, не покидает пост уже седьмой год, из-за чего он оказался под сильным политическим давлением не только в Европе, но и в Киеве.

"Украинцы переживают очередную зиму с отключениями электроэнергии. Возникает ощущение, что в ближайшее время им необходима передышка. Украина ощущает истощение", - следует из публикации Уокера.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились президентские выборы. При этом сам Зеленский отмечал, что вопрос легитимности его не беспокоит.

Как не раз акцентировал внимание президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. По его словам, действующее украинское руководство нелегитимно, что несет угрозу юридической коллизии, которая обесценит любые итоги переговоров.