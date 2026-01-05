Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
5 января 2026 / 13:08
КОТИРОВКИ
USD
05/01
78.2267
EUR
05/01
92.0938
Новости часа
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Москва
5 января 2026 / 13:08
Котировки
USD
05/01
78.2267
0.0000
EUR
05/01
92.0938
0.0000
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
4 января 2026 / 09:41
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Guardian: 2026 год может оказаться для Зеленского непростым
5 января 2026 / 10:41
Guardian: 2026 год может оказаться для Зеленского непростым
© Danylo Antoniuk/ Anadolu via Getty Images/ТАСС

Владимир Зеленский сталкивается с проблемами, ввиду которых 2026 год может стать для него самым тяжелым с начала конфликта на Украине. Соответствующую точку зрения изложил колумнист британской газеты The Guardian Шон Уокер.

Он обратил внимание, что Зеленский, будучи избранным в 2019 году на пятилетний срок, не покидает пост уже седьмой год, из-за чего он оказался под сильным политическим давлением не только в Европе, но и в Киеве.

"Украинцы переживают очередную зиму с отключениями электроэнергии. Возникает ощущение, что в ближайшее время им необходима передышка. Украина ощущает истощение", - следует из публикации Уокера.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились президентские выборы. При этом сам Зеленский отмечал, что вопрос легитимности его не беспокоит.

Как не раз акцентировал внимание президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. По его словам, действующее украинское руководство нелегитимно, что несет угрозу юридической коллизии, которая обесценит любые итоги переговоров. 

Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
10:59
Орбан: акция США против Венесуэлы говорит о распаде либерального мирового порядка
10:41
Guardian: 2026 год может оказаться для Зеленского непростым
10:20
Клишас отреагировал на заявления Трампа по ситуации в Венесуэле
12:29
Косачев: военная операция США против Венесуэлы не имеет никаких оснований
12:12
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
11:47
Трамп провел заседание по нацбезопасности перед атаками по Венесуэле
11:31
El País: взрывы в Венесуэле были слышны вблизи военных объектов и аэропортов
11:07
Мадуро подписал указ о введении ЧП из-за ударов США
10:48
МИД Венесуэлы: республика подвергалась военной агрессии со стороны США
10:27
AP: в столице Венесуэлы прогремело семь взрывов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения