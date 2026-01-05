Орбан: акция США против Венесуэлы говорит о распаде либерального мирового порядка

Действия США против Венесуэлы стали еще одним свидетельством того, что нынешний мировой порядок находится в состоянии распада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что его правительство будет придерживаться "пути мира и безопасности".

"В первые дни 2026 года мы получили важное напоминание о том, что либеральный мировой порядок находится в состоянии распада", - отметил глава венгерского кабмина, имея в виду санкционированную президентом Дональдом Трампом военную операцию США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По словам Орбана, состоявшееся год назад возвращение Трампа в Белый дом стало для либерального мирового порядка "смертельным ударом".

"Однако новый мир еще только формируется. Впереди еще более нестабильные, непредсказуемые и опасные годы", - указал далее политик в Facebook.