5 января 2026 / 14:29
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
Политика
Политика
Орбан: акция США против Венесуэлы говорит о распаде либерального мирового порядка
5 января 2026 / 10:59
© AP Photo/ Andreea Alexandru/ТАСС

Действия США против Венесуэлы стали еще одним свидетельством того, что нынешний мировой порядок находится в состоянии распада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что его правительство будет придерживаться "пути мира и безопасности".

"В первые дни 2026 года мы получили важное напоминание о том, что либеральный мировой порядок находится в состоянии распада", - отметил глава венгерского кабмина, имея в виду санкционированную президентом Дональдом Трампом военную операцию США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По словам Орбана, состоявшееся год назад возвращение Трампа в Белый дом стало для либерального мирового порядка "смертельным ударом".

"Однако новый мир еще только формируется. Впереди еще более нестабильные, непредсказуемые и опасные годы", - указал далее политик в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

