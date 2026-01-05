Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США

Венесуэла приглашает правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на развитие, сообщила исполняющая обязанности президента латиноамериканской страны Дельси Родригес по итогам совещания правительства.

"Мы приглашаем правительство США к совместной работе над повесткой сотрудничества, ориентированной на общее развитие в рамках международного права", - сказала она.

Родригес так же обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, отметив, что народы стран и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны.

"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны... Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятил свою жизнь. Моя мечта - чтобы Венесуэла стала великой державой", - написала она в своем Telegram-канале.