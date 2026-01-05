Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
5 января 2026 / 13:08
КОТИРОВКИ
USD
05/01
78.2267
EUR
05/01
92.0938
Новости часа
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Москва
5 января 2026 / 13:08
Котировки
USD
05/01
78.2267
0.0000
EUR
05/01
92.0938
0.0000
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
4 января 2026 / 09:41
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Атака на Венесуэлу
Политика
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США

Венесуэла приглашает правительство США к совместной работе над программой сотрудничества, ориентированной на развитие, сообщила исполняющая обязанности президента латиноамериканской страны Дельси Родригес по итогам совещания правительства.

"Мы приглашаем правительство США к совместной работе над повесткой сотрудничества, ориентированной на общее развитие в рамках международного права", - сказала она.

Родригес так же обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, отметив, что народы стран и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны.

"Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны... Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятил свою жизнь. Моя мечта - чтобы Венесуэла стала великой державой", - написала она в своем Telegram-канале.

Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
Китай потребовал от США немедленно освободить Мадуро
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
10:59
Орбан: акция США против Венесуэлы говорит о распаде либерального мирового порядка
10:41
Guardian: 2026 год может оказаться для Зеленского непростым
10:20
Клишас отреагировал на заявления Трампа по ситуации в Венесуэле
12:29
Косачев: военная операция США против Венесуэлы не имеет никаких оснований
12:12
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
11:47
Трамп провел заседание по нацбезопасности перед атаками по Венесуэле
11:31
El País: взрывы в Венесуэле были слышны вблизи военных объектов и аэропортов
11:07
Мадуро подписал указ о введении ЧП из-за ударов США
10:48
МИД Венесуэлы: республика подвергалась военной агрессии со стороны США
10:27
AP: в столице Венесуэлы прогремело семь взрывов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения