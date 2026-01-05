Соединенные Штаты должны отказаться от использования тезиса о "китайской угрозе" как предлога для реализации собственных корыстных интересов. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга.

"Мы призываем американскую сторону прекратить использовать так называемую китайскую угрозу в качестве инструмента для извлечения собственной выгоды", - отметил он. Так представитель внешнеполитического ведомства отреагировал на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о необходимости покупки Гренландии, которое он объяснил тем, что остров якобы "окружен китайскими кораблями".

В минувшее воскресенье американский лидер заявил, что США нужен контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По его словам, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Трамп не раз возвращался к теме присоединения острова. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, отмечая, что остров - это часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. Так, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.