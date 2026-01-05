Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
5 января 2026 / 14:29
КОТИРОВКИ
USD
05/01
78.2267
EUR
05/01
92.0938
Новости часа
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Москва
5 января 2026 / 14:29
Котировки
USD
05/01
78.2267
0.0000
EUR
05/01
92.0938
0.0000
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Китай / Политика / США: после империи / Геополитика
Политика
Китай призвал США не использовать "китайскую угрозу" как предлог для покупки Гренландии
5 января 2026 / 11:20
Китай призвал США не использовать "китайскую угрозу" как предлог для покупки Гренландии
© Joe Raedle/ Getty Images/ТАСС

Соединенные Штаты должны отказаться от использования тезиса о "китайской угрозе" как предлога для реализации собственных корыстных интересов. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга.

"Мы призываем американскую сторону прекратить использовать так называемую китайскую угрозу в качестве инструмента для извлечения собственной выгоды", - отметил он. Так представитель внешнеполитического ведомства отреагировал на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о необходимости покупки Гренландии, которое он объяснил тем, что остров якобы "окружен китайскими кораблями".

В минувшее воскресенье американский лидер заявил, что США нужен контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По его словам, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Трамп не раз возвращался к теме присоединения острова. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, отмечая, что остров - это часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. Так, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
12:30
Российские ВС освободили Грабовское в Сумской области
12:15
Парламент Ирана одобрил обновленный проект бюджета на следующий год
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:41
Вулин считает, что сербы нужны ЕС только в качестве пехоты на Украине
11:20
Китай призвал США не использовать "китайскую угрозу" как предлог для покупки Гренландии
10:59
Орбан: акция США против Венесуэлы говорит о распаде либерального мирового порядка
10:41
Guardian: 2026 год может оказаться для Зеленского непростым
10:20
Клишас отреагировал на заявления Трампа по ситуации в Венесуэле
12:29
Косачев: военная операция США против Венесуэлы не имеет никаких оснований
12:12
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения