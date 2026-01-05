СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу

Крупнейшие японские газеты вышли пятого января с редакционными статьями, в которых единодушно осуждается нападение США на Венесуэлу и похищение президента Мадуро.

Так, крупнейшая газета «Иомиури», близкая к руководству правящей Либерально-демократической партии Японии пишет: «Вооружённые силы США нанесли удар по Венесуэле, свергнув антиамериканскую администрацию. Такой агрессивный подход, не исключающий применения силы против других стран для защиты национальных интересов, не может не вызывать глубокой обеспокоенности».

По мнению редакции газеты, «Япония должна сотрудничать с европейскими странами и отстаивать позицию соблюдения международного права».

Центристская «Майнити» полагает, что военная операция США в Венесуэле «ставит под угрозу региональную безопасность и вызывают опасения по поводу ослабления международного порядка».

Газета считает, что «администрация Трампа уделяет первостепенное внимание защите своих интересов в Западном полушарии, включая Латинскую Америку, и предлагает атаковать Мексику и Колумбию под предлогом борьбы с наркотиками. Япония не может оставаться в стороне и должна призвать к сдержанности».

Либеральная Асахи в свою очередь подчеркивает в редакционной статье, что «войска США были направлены в столицу другого государства, чтобы задержать его президента и доставить его в суд. Государство-агрессор намерено управлять страной. Это был беспрецедентный возмутительный поступок. Действия Соединённых Штатов, направленные на то, чтобы фактически разрушить порядок с помощью силы, а не защитить его с помощью верховенства права, никогда не будут оправданы».

Между тем, премьер-министр Японии Санаэ Такаити уклонилась от обнародования своей оценки нападения США на Венесуэлу. Она написала в социальных сетях, что Япония «постоянно соблюдает фундаментальные ценности и принципы, такие как свобода, демократия и верховенство права», добавив, что Токио будет тесно сотрудничать с другими странами «Большой семёрки» и другими государствами по вопросу ситуации в Венесуэле.