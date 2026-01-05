Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
5 января 2026 / 14:30
КОТИРОВКИ
USD
05/01
78.2267
EUR
05/01
92.0938
Новости часа
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Москва
5 января 2026 / 14:30
Котировки
USD
05/01
78.2267
0.0000
EUR
05/01
92.0938
0.0000
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Многополярный мир / Атака на Венесуэлу
Безопасность
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу

Крупнейшие японские газеты вышли пятого января с редакционными статьями, в которых единодушно осуждается нападение США на Венесуэлу и похищение президента Мадуро.

Так, крупнейшая газета «Иомиури», близкая к руководству правящей Либерально-демократической партии Японии пишет: «Вооружённые силы США нанесли удар по Венесуэле, свергнув антиамериканскую администрацию. Такой агрессивный подход, не исключающий применения силы против других стран для защиты национальных интересов, не может не вызывать глубокой обеспокоенности».

По мнению редакции газеты, «Япония должна сотрудничать с европейскими странами и отстаивать позицию соблюдения международного права».

Центристская «Майнити» полагает, что военная операция США в Венесуэле «ставит под угрозу региональную безопасность и вызывают опасения по поводу ослабления международного порядка».

Газета считает, что «администрация Трампа уделяет первостепенное внимание защите своих интересов в Западном полушарии, включая Латинскую Америку, и предлагает атаковать Мексику и Колумбию под предлогом борьбы с наркотиками. Япония не может оставаться в стороне и должна призвать к сдержанности».

Либеральная Асахи в свою очередь подчеркивает в редакционной статье, что «войска США были направлены в столицу другого государства, чтобы задержать его президента и доставить его в суд. Государство-агрессор намерено управлять страной. Это был беспрецедентный возмутительный поступок. Действия Соединённых Штатов, направленные на то, чтобы фактически разрушить порядок с помощью силы, а не защитить его с помощью верховенства права, никогда не будут оправданы».

Между тем, премьер-министр Японии Санаэ Такаити уклонилась от обнародования своей оценки нападения США на Венесуэлу. Она написала в социальных сетях, что Япония «постоянно соблюдает фундаментальные ценности и принципы, такие как свобода, демократия и верховенство права», добавив, что Токио будет тесно сотрудничать с другими странами «Большой семёрки» и другими государствами по вопросу ситуации в Венесуэле.

СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
12:30
Российские ВС освободили Грабовское в Сумской области
12:15
Парламент Ирана одобрил обновленный проект бюджета на следующий год
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:41
Вулин считает, что сербы нужны ЕС только в качестве пехоты на Украине
11:20
Китай призвал США не использовать "китайскую угрозу" как предлог для покупки Гренландии
10:59
Орбан: акция США против Венесуэлы говорит о распаде либерального мирового порядка
10:41
Guardian: 2026 год может оказаться для Зеленского непростым
10:20
Клишас отреагировал на заявления Трампа по ситуации в Венесуэле
12:29
Косачев: военная операция США против Венесуэлы не имеет никаких оснований
12:12
NYT: местонахождение Мадуро не раскрывается
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения