5 января 2026 / 13:29
5 января 2026 / 12:52
5 января 2026 / 12:32
Политика
Вулин считает, что сербы нужны ЕС только в качестве пехоты на Украине
5 января 2026 / 11:41
Вулин считает, что сербы нужны ЕС только в качестве пехоты на Украине
© Александр Дзюба/ ТАСС

Евросоюз воспринимает Сербию не как будущего полноправного члена, а как источник рабочей силы, а сербов - как пехоту для украинского конфликта. Соответствующую точку зрения выразил бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

"Евросоюз не планирует расширяться на Западные Балканы. Мы им не нужны как члены сообщества. Мы им нужны как рынок, как рабочая сила, а теперь они нашли и новую "потребительскую ценность" - в качестве пехоты. Мы им нужны как пехота и как саперы на украинском поле боя. Но не как полноправные члены ЕС", - сказал он в интервью ТАСС.

Вулин подчеркнул, что Евросоюз даже не пытается скрывать нежелание принимать страны Западных Балкан на равных условиях. "Чего им стоило бы пообещать нам полноправное членство через 20 лет? Балканские элиты были бы счастливы. Но они говорят: сначала мы вас будем испытывать 10-20 лет без права голоса, без права вето. Потом, после этой дьявольской пробации, возможно, вы станете членами, но уже без права вето", - указал он.

