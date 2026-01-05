Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 5 января демонстрирует отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю растет.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС снижались на 1,25% и торговались на уровне 2 731,93 и 1 100,16 пункта соответственно. Курс юаня рос на 5,8 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,286 руб.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 735,63 пункта (-1,12%), индекс РТС составлял 1 101,65 пункта (-1,12%). Вместе с тем курс юаня рос до 11,334 руб. (+10,6 коп.).