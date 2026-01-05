Парламент Ирана одобрил обновленный проект бюджета на следующий год

Меджлис Ирана (однопалатный парламент) одобрил новый проект бюджета на следующий год (новый 1405 год в Иране начнется 21 марта 2026 г.) после внесения правительством поправок. За принятие нового проекта проголосовал 171 депутат, 69 высказались против, 6 воздержались.

Согласно обновленному документу, вместо 20-процентного повышения зарплат госслужащим предусмотрено их постепенное увеличение до 43%. Изменения затронули и налог на добавленную стоимость: вместо 12% утверждена цифра в 10%. Кроме того, были увеличены субсидии в ряде приоритетных для населения сфер.

30 декабря профильный комитет Меджлиса отклонил внесенный ранее правительством проект бюджета, отметив, что в документе должно быть уделено больше внимания народу, рынку и производственному сектору. В тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан направил письмо в адрес спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, в котором выразил готовность правительства внести необходимые правки в проект бюджета.