СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
Безопасность
Российские ВС освободили Грабовское в Сумской области
5 января 2026 / 12:30
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские военные освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что населенный пункт удалось взять под контроль РФ бойцам Северной группы.