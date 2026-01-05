Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Российские ВС освободили Грабовское в Сумской области
5 января 2026 / 12:30
Российские ВС освободили Грабовское в Сумской области
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские военные освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенный пункт удалось взять под контроль РФ бойцам Северной группы. 

