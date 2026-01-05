Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
5 января 2026 / 13:29
5 января 2026 / 12:52
5 января 2026 / 12:32
Общество
В Амурской области произошел сход с рельсов 35 вагонов грузового поезда
5 января 2026 / 12:43
В Амурской области произошел сход с рельсов 35 вагонов грузового поезда
© Егор Алеев/ ТАСС

В Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда на перегоне Гонжа - Гудачи Забайкальской железной дороги. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает ТАСС.

"В понедельник, 5 января, в Магдагачинском муниципальном округе на перегоне Гонжа - Гудачи Забайкальской железной дороги произошел сход 35 вагонов грузового поезда. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение на участке приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов.

С целью ликвидации последствий ЧП на место направлены восстановительные поезда. Туда же следует оперативная группа МЧС. 

