Общество
В Амурской области произошел сход с рельсов 35 вагонов грузового поезда
5 января 2026 / 12:43
© Егор Алеев/ ТАСС
В Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда на перегоне Гонжа - Гудачи Забайкальской железной дороги. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по региону сообщает ТАСС.
"В понедельник, 5 января, в Магдагачинском муниципальном округе на перегоне Гонжа - Гудачи Забайкальской железной дороги произошел сход 35 вагонов грузового поезда. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение на участке приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов.
С целью ликвидации последствий ЧП на место направлены восстановительные поезда. Туда же следует оперативная группа МЧС.