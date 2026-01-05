Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
5 января 2026 / 16:01
КОТИРОВКИ
USD
05/01
78.2267
EUR
05/01
92.0938
Новости часа
Куба сообщила о гибели 32 граждан в ходе операции США в Венесуэле СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Москва
5 января 2026 / 16:01
Котировки
USD
05/01
78.2267
0.0000
EUR
05/01
92.0938
0.0000
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Передача Лурье квартиры Долиной не состоится 5 января
5 января 2026 / 12:59
Передача Лурье квартиры Долиной не состоится 5 января
© Евгений Мессман/ ТАСС

Певица Лариса Долина не передаст 5 января свою бывшую квартиру новой хозяйке Полине Лурье, артистка перенесла дату передачи жилплощади на 9 января. Об этом заявила адвокат новой собственницы жилья Светлана Свириденко в беседе с ТАСС.

"В понедельник, 5 января, передачи точно не будет. Это произойдет в районе 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются по этому поводу", - сказала собеседница агентства.

Ранее Лурье просила Долину передать ей квартиру к 30 декабря. 

СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:45
Куба сообщила о гибели 32 граждан в ходе операции США в Венесуэле
13:27
Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина
13:15
КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет, сообщает ЦТАК
12:59
Передача Лурье квартиры Долиной не состоится 5 января
12:43
В Амурской области произошел сход с рельсов 35 вагонов грузового поезда
12:30
Российские ВС освободили Грабовское в Сумской области
12:15
Парламент Ирана одобрил обновленный проект бюджета на следующий год
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:41
Вулин считает, что сербы нужны ЕС только в качестве пехоты на Украине
11:20
Китай призвал США не использовать "китайскую угрозу" как предлог для покупки Гренландии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения