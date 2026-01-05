СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
Общество
Передача Лурье квартиры Долиной не состоится 5 января
5 января 2026 / 12:59
© Евгений Мессман/ ТАСС
Певица Лариса Долина не передаст 5 января свою бывшую квартиру новой хозяйке Полине Лурье, артистка перенесла дату передачи жилплощади на 9 января. Об этом заявила адвокат новой собственницы жилья Светлана Свириденко в беседе с ТАСС.
"В понедельник, 5 января, передачи точно не будет. Это произойдет в районе 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются по этому поводу", - сказала собеседница агентства.
Ранее Лурье просила Долину передать ей квартиру к 30 декабря.