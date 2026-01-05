Передача Лурье квартиры Долиной не состоится 5 января

Певица Лариса Долина не передаст 5 января свою бывшую квартиру новой хозяйке Полине Лурье, артистка перенесла дату передачи жилплощади на 9 января. Об этом заявила адвокат новой собственницы жилья Светлана Свириденко в беседе с ТАСС.

"В понедельник, 5 января, передачи точно не будет. Это произойдет в районе 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются по этому поводу", - сказала собеседница агентства.

Ранее Лурье просила Долину передать ей квартиру к 30 декабря.