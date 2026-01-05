КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет, сообщает ЦТАК

КНДР провела учения подразделения ведущей огневой ударной группы Корейской народной армии (КНА) по запуску гиперзвуковых ракет. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В воскресенье, 4 января, сотоялись учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА по запуску гиперзвуковых ракет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, учения, направленные на оценку боеготовности системы гиперзвуковых вооружений, проверку и подтверждение способности к выполнению задач были проведены в рамках работы по операционной оценке эффективности и мобильности сил сдерживания войны. По данным агентства, с помощью гиперзвуковых ракет, запущенных из одного из пхеньянских районов в северо-восточном направлении и преодолевших 1 тыс. км, был нанесен удар по заданным целям в Восточном море.

ЦТАК сообщает, что за стрельбами наблюдал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. "Ракетчики в полной мере подтвердили боеготовность ядерных вооруженных сил республики", - указал он.