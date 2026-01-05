Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
5 января 2026 / 16:01
Куба сообщила о гибели 32 граждан в ходе операции США в Венесуэле СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
5 января 2026 / 12:52
5 января 2026 / 12:32
КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет, сообщает ЦТАК
5 января 2026 / 13:15
© P Photo/ Ahn Young-joon, архив/ТАСС

КНДР провела учения подразделения ведущей огневой ударной группы Корейской народной армии (КНА) по запуску гиперзвуковых ракет. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В воскресенье, 4 января, сотоялись учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА по запуску гиперзвуковых ракет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, учения, направленные на оценку боеготовности системы гиперзвуковых вооружений, проверку и подтверждение способности к выполнению задач были проведены в рамках работы по операционной оценке эффективности и мобильности сил сдерживания войны. По данным агентства, с помощью гиперзвуковых ракет, запущенных из одного из пхеньянских районов в северо-восточном направлении и преодолевших 1 тыс. км, был нанесен удар по заданным целям в Восточном море.

ЦТАК сообщает, что за стрельбами наблюдал председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. "Ракетчики в полной мере подтвердили боеготовность ядерных вооруженных сил республики", - указал он.

