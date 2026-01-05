Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
5 января 2026 / 13:29
5 января 2026 / 12:52
5 января 2026 / 12:32
Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина
5 января 2026 / 13:27
Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в нанесение Украиной удара по госрезиденции главы российского государства Владимира Путина.

"Я не верю, что этот удар имел место", - сказал он при общении с журналистами на борту самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Американский лидер отвечал на вопросы об обстреле Киевом госрезиденции президента РФ в Новгородской области. "Что-то произошло достаточно близко с госрезиденцией президента России", - сказал он в этой связи. "Но, это не имело ничего общего с ударом по госрезиденции российского лидера", - отметил Трамп без уточнения деталей.

У него поинтересовались, почему в таком случае ранее он фактически осуждал Киев, комментируя эту тему. "Потому что в тот момент никто не знал. Я тогда впервые об этом услышал. Путин сказал, что по его дому был нанесен удар", - указал глава Белого дома, имея в виду свой недавний разговор с российским коллегой.

"Мы не считаем, что произошла атака Украины на госрезиденцию Путина. Теперь, когда мы смогли проверить", - сказал Трамп, выразив надежду, что Москва и Киев смогут урегулировать конфликт. 

