Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в нанесение Украиной удара по госрезиденции главы российского государства Владимира Путина.

"Я не верю, что этот удар имел место", - сказал он при общении с журналистами на борту самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Американский лидер отвечал на вопросы об обстреле Киевом госрезиденции президента РФ в Новгородской области. "Что-то произошло достаточно близко с госрезиденцией президента России", - сказал он в этой связи. "Но, это не имело ничего общего с ударом по госрезиденции российского лидера", - отметил Трамп без уточнения деталей.

У него поинтересовались, почему в таком случае ранее он фактически осуждал Киев, комментируя эту тему. "Потому что в тот момент никто не знал. Я тогда впервые об этом услышал. Путин сказал, что по его дому был нанесен удар", - указал глава Белого дома, имея в виду свой недавний разговор с российским коллегой.

"Мы не считаем, что произошла атака Украины на госрезиденцию Путина. Теперь, когда мы смогли проверить", - сказал Трамп, выразив надежду, что Москва и Киев смогут урегулировать конфликт.