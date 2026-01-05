Куба сообщила о гибели 32 граждан в ходе операции США в Венесуэле

Жертвами операции США по похищению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес стали 32 кубинца. С соответствующим заявлением выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"С глубокой скорбью наш народ узнал, что в ходе преступного нападения, совершенного правительством США на братскую Венесуэлу, в результате боевых действий при выполнении боевых задач погибли 32 кубинца", - следует из президентского декрета, передает портал Cubadebate.

Отмечается, что на острове объявлен двухдневный траур.