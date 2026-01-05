Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
5 января 2026
Куба сообщила о гибели 32 граждан в ходе операции США в Венесуэле
5 января 2026
5 января 2026 / 12:52
5 января 2026 / 12:32
Безопасность
Куба сообщила о гибели 32 граждан в ходе операции США в Венесуэле
5 января 2026 / 13:45
Куба сообщила о гибели 32 граждан в ходе операции США в Венесуэле
© AP Photo/ Ramon Espinosa/ТАСС

Жертвами операции США по похищению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес стали 32 кубинца. С соответствующим заявлением выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"С глубокой скорбью наш народ узнал, что в ходе преступного нападения, совершенного правительством США на братскую Венесуэлу, в результате боевых действий при выполнении боевых задач погибли 32 кубинца", - следует из президентского декрета, передает портал Cubadebate

Отмечается, что на острове объявлен двухдневный траур.

