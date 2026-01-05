Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
5 января 2026 / 13:29
5 января 2026 / 12:52
Спорт
Паралимпийский комитет России отмечает 30-летний юбилей
5 января 2026 / 13:59
Паралимпийский комитет России отмечает 30-летний юбилей
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Паралимпийский комитет России (ПКР), основанный 5 января 1996 года и в том же году вошедший в состав Международного паралимпийского комитета (МПК), отмечает свое 30-летие.

Первым руководителем ПКР был Александр Неумывакин, президент Всероссийского общества слепых. В 1997 году президентом организации избрали Владимира Лукина, который возглавлял организацию до 2021 года, а с 2022 года ПКР возглавляет Павел Рожков.

На сегодняшний день ПКР - одна из крупнейших спортивных организаций по работе со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья. Региональные отделения ПКР, в состав которого входят всероссийские и региональные спортивные федерации, функционируют в 62 субъектах РФ.

Российские паралимпийцы неоднократно показывали высокие результаты на международных соревнованиях. В 2006 году на зимней Паралимпиаде в Турине (Италия) россияне заняли первое общекомандное место, установив рекорд по числу золотых наград. В 2014 году на Играх в Сочи сборная России повторила успех 2006 года: первое место в неофициальном командном зачете и 80 медалей (30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых). 

В 2026 году ПКР продолжает подготовку российской сборной к XIV зимним Паралимпийским играм в Италии, а также к XVIII летним Паралимпийским играм 2028 года в США.

Широкое распространение спорт для людей с ограниченными возможностями получил после окончания Второй мировой войны. Инициатором паралимпийского движения стал немецкий нейрохирург Людвиг Гуттман. В 1944 году он, работая в центре реабилитации больных со спинномозговыми травмами в британском Сток-Мандевилле, сделал спортивную подготовку обязательной частью комплексного лечения пациентов.

Этих же задач придерживается и ПКР, для которого сегодня в особенном приоритете вовлечение ветеранов СВО в паралимпийское движение и развитие детско-юношеского спорта.

