Токаев: президент РФ ценит Назарбаева, стоявшего у истоков евразийской интеграции

Президент России Владимир Путин ценит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Туркестан".

"Президента России отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. В субботний день, несмотря на огромную загруженность по работе, он все же нашел время для неспешной беседы с первым президентом Казахстана. Он ценит его как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции, где Россия занимает лидирующие позиции. Эта встреча свидетельствует о высоких человеческих качествах Владимира Путина", - отметил глава республики, комментируя недавнюю встречу Путина с Назарбаевым.

"Меня не интересует содержание такого общения, никогда не задаю вопросов на эту тему", - указал он, добавив, что российский лидер предупредил его о предстоящем контакте с Назарбаевым. "Встречи, которые стали регулярными, носят неофициальный характер. Этот момент подчеркивает сам президент России, в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге Владимир Путин сообщил мне, что примет Нурсултана Назарбаева по его настоятельной просьбе", - сказал Токаев.

Встреча Назарбаева и Путина состоялась 27 декабря в Кремле. Ранее российский лидер также проводил встречи в Москве с первым президентом Казахстана.